Concert hommage à Pierre Van Braekel au Botanique : un homme de l’ombre cher aux artistes belges

Pourquoi le cinéaste Ruben Ostlund n’a pas volé sa 2ème Palme d’or ? Quelles ont été ses idées de départ pour sa comédie grinçante Triangle of sadness ? Réponses avec son interview réalisée à Cannes…

Pourquoi est-ce important de rendre hommage à Pierre Van Braekel ce 27 septembre au Botanique ? Son nom ne vous est peut-être pas familier, mais il prend tout son sens pour de nombreux artistes belges. Le manager et producteur mouscronnois, décédé à l’âge de 59 ans le 11 juillet dernier, a lancé quelques noms bien connus de la scène belge. Il a été le manager historique des Girls in Hawaii, il a travaillé avec Antoine Hénaut, An Pierlé, Sharko, dEUS ou Saule. Cet "artisan de l’ombre" comme le souligne Rudy Léonet, était particulièrement apprécié du milieu Il était le fondateur de l’agence artistique Nada Booking et le fondateur de plusieurs labels dont 62 TV et 30 février.

Est-ce que Karin Viard est crédible en femme de ménage dans Maria rêve ? Tears for Fears a-t-il bien fait de s’associer au rappeur Lil Baby pour vanter les mérites d’une bière ? La chanteuse – et batteuse – Florrie va-t-elle enfin connaître le succès avec son nouveau single ? Et comment la productrice Véra Belmont, à 89 ans, s’est-elle lancée dans le dessin animé ?

Toutes les réponses à ces questions sont dans La semaine des 5 heures de ce 26 septembre.