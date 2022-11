A l'occasion de la sortie son nouvel album, l'artiste connu sour le nom de TREZA en partenariat avec l'ESPACE MAGH, organise ce samedi 26 novembre son concert pour présenter son nouveau projet "1 3 A".

Le parcours de Treza au sein de la culture Hip Hop ne date pas d'hier puisque c'est dès son adolescence qu'il touche à la danse et s'intéresse très rapidement au RAP.

Il intègre le groupe de Rap "Poétiquement Hardcore" affilié au collectif Molenbeekois "Le Sénat Clandestin".

Ce sera déjà en 2005, qu'il sortira son premier album "Des Comptes à Régler" sous le nom de 13HOR. Deux ans plus tard, il revient avec "Proses d’Assassins" suivi en 2009 par "Cris du coeur". C'est alors en 2017 qu'il sortira "Ulysse" alors sous le nom de Treza.



Pour ajouter du poids à sa carrière artistique, il fonde en 2017 le collectif KTM (Kill The Masters), collectif d'artistes aux multiples facettes composé de cinque artistes de la scène urbaine belge : Brams, VI ,K-mass ,Mazza et Treza.



Dans un contexte de préparation de son nouveau projet, Treza sort en 2019 une mixtape "Préviens les autres" et c'est avec plaisir en cette fin d'année 2022 d'accueillir son 6ème album sous son nom en acronyme "13A".

Treza ne sera pas seul puisqu'il sera accompagné d'artistes qui ont partagé son long parcours:

Convok

Vesty

Nixon

Dj Ko-Neckst

Ce genre de Release Party risque d'être bel et bien historique et à ne manquer sous aucun prétexte !!

