Concert événement sur la Grand-Place de Bruxelles avec vos artistes préférés : comment y assister ?

Afin de rendre cette soirée inoubliable, de nombreux artistes francophones se succéderont sur la scène de la Grand-Place.

Et cette année, Le Rendez-Vous Grand Place de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de mettre à l'honneur le hip-hop qui fête ses 50 ans. Pour contribuer à ce magnifique hommage à la culture urbaine, de nombreux artistes seront présents comme le trio Daddy K, Benny B et Perfect qui se reforme pour l'occasion mais aussi des figures emblématiques de la culture Hip-Hop comme YG Pablo, le très grand Mc Solaar, Hatik et notre coach The Voice Kids, Black M.

Côté variété pop, on retrouve également des grands noms comme Loïc Nottet, Pierre De Maere, le groupe Bruxellois Fùgù Mango, la jeune chanteuse Rori, le duo phénomène musical belge Colt et la talentueuse Coely.