Concert évènement à Bruxelles : le grand retour de Stromae

9000 Personnes, selon son label, exultent quand il appuie sur le mot "Invaincu", dans un halo de lumière, pour le premier titre de son concert.

Lors de cette soirée au Palais 12, Stromae a également repris plusieurs de ses grands titres pour le plus grand plaisir de ses fans : Papaoutai, Formidable, Alors on danse, etc.

Le spectacle présenté ce soir était très technique et cela n’a pas empêché l’artiste de s’adresser à son public de façon presque amicale tout au long de la prestation. "Je suis un peu stressé, je ne vais pas vous le cacher, mais je suis très heureux d’être ici", lâche-t-il rapidement, tout sourire, au micro, dans sa chemise blanche à jabot.

"Bon ça va, c’était pas trop nul ?", lance-t-il à son public à deux reprises quand il dévoile de nouveaux morceaux. Ravis, complices, les spectateurs répondent d’un immense "noooon".