Concert en plein air ce jeudi en solidarité avec l’Ukraine au pied de l’Atomium

Depuis 16h et jusqu’à 22h ce mercredi, une dizaine de DJ se relaient au pied de l’Atomium à Bruxelles à l’occasion d’un événement musical en solidarité avec l’Ukraine. Les bénéfices de ce concert en plein air serviront à venir en aide aux Ukrainiens. Plus de 4000 préventes ont été vendues pour cet événement.

Dans la foule, on rencontre Dominique, pull bleu et brassard jaune au bras. Il explique : "Chaque petit geste est important. Je pense qu’on est à un tournant dans notre monde actuel. C’est difficile d’intervenir autrement que d’être présent. La solidarité est le plus important".

Tous bénévoles

Un mois d’une semaine, le monde très concurrentiel des festivals et de la nuit s’est uni dans un événement commun. DJ Azo n’a par exemple pas hésité à se joindre au mouvement. Elle explique : "Je pense que c’est important pour les artistes de représenter la paix. Tous les clubs, tous les festivals de Belgique sont unis et je pense que c’est très positif."