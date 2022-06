Concert en direct : Une douce folie s’empare du Concert de l’Hostel Dieu au Festival musical de Namur

Le Festival Musical de Namur ouvrira sa nouvelle édition, placée sous la thématique de la Folie, par un concert exceptionnel du Concert de l’Hostel Dieu et Franck-Emmanuel Comte, avec la complicité de la soprano Heather Newhouse. Un concert qui se déroulera ce vendredi 1er juillet au Grand Manège de Namur et que vous pourrez également vivre en direct sur Musiq3 dès 20h.

Un programme de "douce folie", en lien direct avec la thématique générale des Festivals de Wallonie, et qui fait référence à la joie de la Follia, ce thème populaire venu du Portugal et de l’Espagne, fréquemment utilisé par les compositeurs baroques. Et comme l’explique Jean-Marie Marchal, directeur du CAV&MA, centre d’art vocal et de musique ancienne, c’est "un vrai et intéressant symbole de cette communion qui existait à l’époque entre musique savante, jouée à l’église ou chez le Prince, et la musique populaire, celle que l’on pratiquait par ailleurs".

Cette soirée d’ouverture est confiée à l’ensemble du Concert de l’Hostel Dieu, ensemble qui excelle dans la conception de programmes originaux qui permettent de varier autour du thème de la musique baroque pas seulement avec des incontournables mais aussi avec des œuvres plus populaires.

Le Festival Musical de Namur se déroule jusqu’au 28 juillet prochain (avec également un concert d’Olivier Latry prévu le 11 septembre). Retrouvez l’ensemble de sa programmation sur le site des Festivals de Wallonie.