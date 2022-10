Concert en direct : replongez dans l’ambiance des Schubertiades avec Julien Libeer et Paul Lewis

Du 12 au 16 octobre, Flagey propose un long week-end entièrement dédié à la musique d’un des génies musicaux du XIXe siècle, Franz Schubert. Un hommage auquel s’associe Musiq3, qui vous fera vivre en direct le concert "Schubertiade" des pianistes Julien Libeer et Paul Lewis. Ce jeudi 13 octobre dès 20h, ils nous replongeront dans l’ambiance de ces fameuses soirées entre amis que Schubert appréciait tant.

Retour dans la Vienne du XIXe siècle. Les Schubertiades, les soirées rassemblant les amis musiciens de Schubert autour de sa musique, remportent un vif succès et contribuent à sa renommée. Ces soirées sont joyeuses, on y chante, on y improvise, on lit des poèmes, des pièces pour piano. C’est cette ambiance que les pianistes Julien Libeer et Paul Lewis tenteront de recréer ce jeudi 13 octobre à Flagey, dans le cadre des Schubert Days.