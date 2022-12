Concert en direct : Les Béatitudes de César Franck le 10 décembre à 20h

Ce sont dix longues années — de 1869 à 1879 — que César Franck prendra pour écrire ses Béatitudes, un oratorio sur un livret pensé comme une méditation poétique autour des huit Béatitudes de l’Evangile selon Matthieu, premier des quatre Evangiles du Nouveau Testament, dont l’écriture a été confiée à l’écrivaine Joséphine Colomb (1833-1892).

Le Liégeois de naissance, naturalisé français en 1870, est professeur d’orgue au Conservatoire de Paris durant la période qui marquera le commencement de l’écriture de son oratorio. Un chœur terrestre et un chœur céleste s’affrontent et se répondent autour de la parole du Christ, dans des techniques d’écriture inspirées par les plus grands romantiques.

La création de cette œuvre se fera d’abord dans un concert privé avec un effectif réduit en 1879, Franck n’ayant pas encore fini l’orchestration de la pièce. Ce n’est qu’en 1893, soit trois ans après la mort de César Franck, que l’œuvre sera présentée dans sa version écrite complète.