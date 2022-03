Concert en direct : le Concert du gala de la Chapelle musicale Reine Elisabeth

Ce lundi 14 mars, nous vous proposons de vivre en direct le Concert du gala de la Chapelle musicale Reine Elisabeth. Aux côtés du Belgian National Orchestra, le violoncelliste et maître en résidence Gary Hoffman et la violoniste et artiste associée Júlia Pusker mais également la violoncelliste Stéphanie Huang interpréteront des oeuvres de von Weber, Brahms et Dvorak.

Ce concert de Gala réunit le Belgian National Orchestra sous la direction de James Feddeck, le violoncelliste et maître en résidence Gary Hoffman et la violoniste Júlia Pusker dans la dernière œuvre orchestrale de Brahms, son Double Concerto. La violoncelliste Stéphanie Huang – candidate belge du Concours Reine Elisabeth 2022, dédié au violoncelle - interprétera quant à elle le Concerto pour violoncelle en si mineur de Dvořák, dernière œuvre du compositeur, entre nostalgie et fougue.

Un concert à vivre en direct ce lundi 14 mars à 20h en compagnie de Laurent Graulus.