Concert en direct : Le Choeur de Chambre de Namur rend hommage à César Franck

Le Festival musical de Namur et le Choeur de Chambre de Namur rendront hommage à César Franck, dont nous célébrons cette année le bicentenaire de sa naissance, dans un programme consacré aux œuvres vocales du compositeur liégeois. ‍Un concert que vous pourrez suivre en direct sur Musiq3 en compagnie de Laurent Graulus ce jeudi 7 juillet dès 20h.

Voix humaine ou voix céleste ? Pour César Franck, l’une est souvent la métaphore de l’autre.

Qu’elles soient profanes ou sacrées, les œuvres vocales de ce programme illustrent une partie méconnue du legs du compositeur, et plusieurs pièces sont ici présentées pour la première fois. Composées entre 1846 et 1889, ces différentes partitions accompagnent le développement artistique du musicien et forment une palette de merveilleux moments de musiques intimistes. D’un bout à l’autre de ces attachantes découvertes, on découvre ici le talent du compositeur et son écriture subtile et raffinée.

