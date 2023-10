Concert en direct : laissez-vous envoûter par Shéhérazade de Rimski-Korsakov, interprété par l’OPRL

Le jeudi 12 octobre à 20h, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège et le chef Lionel Bringuier accueillent le violoncelliste allemand Alban Gerhardt. Au programme : le célèbre Premier Concerto pour violoncelle de Chostakovitch, une création du compositeur Eric Montalbetti, et Shéhérazade de Rimsky-Korsakov. Musiq3 vous fera vivre la soirée en direct depuis la Salle Philharmonique de Liège.

Avant de se lancer dans un cheval de bataille du répertoire concertant pour violoncelle du XXe siècle, le Premier Concerto de Chostakovitch, le violoncelliste Alban Gerhardt ouvrira le concert par la création belge de Nachtgebet, littéralement Prière du Soir, du compositeur français Eric Montalbetti. Cette œuvre pour violoncelle et orchestre est une triple co-commande de l’Orchestre Symphonique d’Odense au Danemark, de l’Orchestre National de Lyon et l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, qui continue donc, plus que jamais, à susciter des créations des plus grands compositeurs de notre temps.

Durant la pause, Nicolas Blanmont recevra au micro Eric Montalbetti et le konzertmeister de l’orchestre, George Tudoraché, qui jouera les célèbres solos de violon de Shéhérazade de Rimsky-Korsakov en seconde partie. Cette œuvre peut être considérée comme une des pièces les plus réussies du répertoire au niveau de l’orchestration : les audaces orchestrales de son auteur lui donnent une couleur tout à fait particulière évoquant les légendaires Contes des Mille et Une Nuits.