Concert en direct : l’héritage musical d’Heinrich Schütz au cœur de la Cathédrale des Sts Michel et Gudule

La dixième édition du Festival d’orgue Ars In Cathedrali se clôture ce mardi 30 août en la Cathédrale des Saints Michel et Gudule. Pour ce concert de clôture, l’Ensemble InAlto, la soprano Alice Foccroulle et l’organiste Bart Jacobs nous proposent de découvrir l’héritage musical d’Heinrich Schüzt, dont on commémore cette année les 350 ans de sa disparition.

Le 6 novembre prochain, nous commémorerons les 350 ans de celui qui est considéré comme le plus grand compositeur allemand qui a précédé Bach, à savoir Heinrich Schültz. Très jeune, Heinrich Schütz se fait remarquer par Moritz von Hessen-Kassel pour ses qualités de chanteur et son talent de musicien. Le Comte décide de s’occuper de sa formation et prend en charge ses études de droit ainsi que son éducation musicale à Kassel auprès de Georg Otto puis à Venise avec le célèbre Giovanni Gabrieli. Sur son lit de mort, Gabrieli fait don de sa bague à Schütz qu’il considérait sans doute comme un fils spirituel.

Tout au long de sa vie, Schütz composa et transmit son savoir à une multitude d’élèves. Son poste de Kappellmeister et la renommée dont il jouit lui permettent de voyager à travers toute l’Europe. Il transmit ses connaissances et son art à d’autres jeunes compositeurs de talent tels que Matthias Weckmann, Johann Theile, Christoph Bernhard, Vincenzo Albrici, etc.

Le programme du concert présente le fabuleux héritage du Maître à travers de magnifiques pages de musique composées par ses meilleurs élèves…

Un concert à vivre en direct sur Musiq3 ce mardi 30 août, en compagnie de Fabrice Kada.