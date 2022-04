Concert en direct : hommage à Toots Thielemans à l’occasion du100e anniversaire de sa naissance

Ce vendredi 29 avril 2022, Jean "Toots" Thielemans aurait eu 100 ans.

A cette occasion, le Brussels Jazz Orchestra et le Metropole Orkest, rejoint par Kenny Werner, Grégoire Maret et Philip Catherine, lui rendent hommage à Bozar.

Un concert que vous pourrez vivre en direct ce vendredi 29 avril dès 20h sur Musiq3.

Des cafés des Marolles aux clubs de jazz de New York, la vie de Toots Thielemans est l’histoire d’une ascension exceptionnelle. Siffleur, guitariste et harmoniciste hors pair, le Bruxellois a tutoyé les plus grandes et les plus grands, tels que Miles Davis, Charlie Parker, Billie Holiday, Sidney Bechet, Elis Regina… Pour célébrer le centenaire de sa naissance, sa mémoire et son héritage, une poignée de musiciennes et musiciens d’excellence qui l'ont toutes et tous côtoyé se retrouvent sur scène pour retracer les grands moments de sa carrière, des chansons des débuts aux sommets américains, en passant par sa période brésilienne.

Les voix uniques de Tutu Puoane et des Brésiliens Claudio et Ivan Lins, le duo Grégoire Maret (harmoniste suisse) et Kenny Werner (pianiste et compositeur qui présence une nouvelle suite dédiée à Toots), notre Philip Catherine national se joignent à Frank Vaganée et Vince Mendoza, respectivement à la tête du Brussels Jazz Orchestra et du Metropole Orkest, pour un hommage au ket légendaire.

Ce vendredi 29 avril, Laurent Graulus vous donne rendez-vous, en direct de BOZAR, pour ce concert d’hommages à Toots Thielemans. Son invité sera le vibraphoniste, compositeur et historien du jazz Guy Cabay