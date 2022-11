Concert en direct : Fiction Science avec le Belgian National Orchestra sous la direction d’Antony Hermus dans le cadre d'Ars Musica

Le 25 novembre sur Musiq3, Christine Gyselings vous présentera un concert du Belgian National Orchestra sous la direction d’Antony Hermus à Bozar. Un concert dans le cadre d’Ars Musica mais aussi du projet United Music of Brussels.

Ars Musica vous embarque cette année pour son thème Big Science, une édition où l’objet scientifique sera appréhendé sous bien des coutures. Un programme tourné autour de Galilée, Einstein — à travers Einstein on the Beach de Philip Glass — en passant par Brian Eno et la musique expérimentale ainsi que les musiques de films.

Fiction Science vous proposera la création mondiale de la première symphonie du compositeur belge Jean-Luc Fafchamps appelée Ombres célestes, écrite sous la demande du Belgian National Orchestra et d’Ars Musica. Une thématique science-fiction nous invite également à voyager dans les étoiles, grâce aux interprétations du Belgian National Orchestra sous la direction d’Antony Hermus de musiques tirées de La Planète des Singes — du compositeur Jerry Goldsmith en 1968 — ou encore Rencontres du troisième type par John Williams pour le film de Steven Spielberg de 1977. Résonnera aussi Ainsi parlait Zarathoustra de Richard Strauss, devenu tube international suite à 2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick en 1968.

Un événement en direct à ne pas manquer sur Musiq3 le 25 novembre à 20 heures !