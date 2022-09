Concert en direct : Concert inaugural d’Antony Hermus à la tête du Belgian national Orchestra, avec Hilary Hahn

Ce vendredi 9 septembre, le chef d’orchestre Antony Hermus dirigera son concert inaugural à la tête du Belgian National Orchestra. Une ouverture de saison en grande pompe qui verra la participation de la violoniste Hilary Hahn, qui interprétera avec l’orchestre le très exigeant concerto pour violon et orchestre de Brahms. Un concert que vous pourrez vivre en direct sur Musiq3 dès 20h.

En juillet 2021, le Belgian National Orchestra annonçait la nomination d’Antony Hermus à la tête de la formation musicale. Il succède donc à Hugh Wolff, directeur musical du BNO depuis 2017. Et ce vendredi 9 septembre, Antony Hermus ouvrira la saison 2022-2023 – sa première à la tête de la direction musicale du Belgian National Orchestra – avec au programme La Symphonie fantastique de Berlioz, le Concerto pour violon et orchestre de Brahms avec en soliste, la célèbre violoniste Hilary Hahn, et enfin Pulses of the Earth du compositeur anversois Wim Henderickx.

Comme l’avait annoncé le Belgian National Orchestra dans son communiqué, Antony Hermus s’emploiera, à la tête de l’orchestre, de faire "découvrir au public de nouveaux chefs-d’œuvre symphoniques et un répertoire moins fréquemment interprété".

Un concert que vous pourrez suivre en direct ce vendredi 9 septembre dès 20h sur Musiq3.