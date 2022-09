Concert en direct : César Franck à l’honneur à l’Ouverture de saison de la Chapelle musicale Reine Elisabeth

En ce mois de septembre et de rentrée scolaire, les institutions et formations musicales font, elles aussi, leur rentrée. Après l’ouverture de saison du Belgian national Orchestra, vivez en direct sur Musiq3 le concert d’ouverture de saison de Chapelle musicale Reine Elisabeth, entièrement dédié à César Franck, dont nous célébrons cette année le bicentenaire.

Cela n’aura échappé à aucun mélomane, en cette année 2022, nous célébrons le bicentenaire du compositeur belge César Franck, né le 15 décembre 1822 à Liège. Et c’est en lui rendant hommage que la Chapelle musicale Reine Elisabeth inaugurera sa nouvelle saison de concert ce mardi 13 septembre prochain, avec un concert qui réunira le pianiste Franck Braley, les violonistes Anna Egholm et Emmanuel Coppey, l’altiste Natanael Ferreira et le violoncelliste Ari Evan.

Le programme du concert présente deux œuvres de César Franck, tout d’abord le premier trio pour piano en fa dièse mineur, op.1, et ensuite le quintette pour piano en fa mineur.

Un concert que vous pourrez vivre en direct sur Musiq3 ce mardi 13 septembre dès 20h, en compagnie de Pierre Solot.