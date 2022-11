Concert du quatuor de flûtes Brussels Muzieque, gagnez deux places

Plongez dans une interprétation revivifiée de l'ensemble du quatuor de flûtes, autrefois acclamé, dans ce concert original de Brussels Muzieque.

L'ensemble du quatuor de flûtes - composé d'une flûte, d'un violon, d'un alto et d'un violoncelle - a atteint l'apogée de son succès dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, au point de rivaliser avec la popularité du quatuor à cordes de l'époque. Son succès a amené de nombreux compositeurs célèbres, dont Mozart, Haydn et Bach, à explorer cette instrumentation ; cependant, à partir du XIXe siècle, le quatuor de flûtes a complètement perdu sa popularité au profit du quatuor à cordes et pratiquement aucune composition n'a été écrite pour lui jusqu'au XXe siècle.

Le 20 Novembre à 20 heures au Full Circle House

