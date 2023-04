Concert découverte : Le monde fantastique des musiques des jeux vidéo

Si certains jeux vidéo ont utilisé des œuvres de musique classique pour illustrer leurs intrigues – citons entre autres le Jeu de l’oie sans titre ou encore Sayonara Wild Hearts dans lesquels nous retrouvons des œuvres de Debussy – les concepteurs de jeux vidéo font de plus en plus appel à des compositeurs qui se sont spécialisés dans le genre. A l’instar des musiques de film, ce sont de véritables bandes originales qui sont créées pour les jeux vidéo, avec souvent des centaines de pistes.

Vanessa Fantinel et Simon Fransquet, compositeur de musique de films et de jeux vidéo, vous proposent de plonger dans cet univers où pixels et notes de musique se mêlent, à la découverte de musiques et de jeux vidéo méconnus des néophytes, tels que "Ori and the Will of the Wisps", "Immortals Fenyx Rising", mais aussi de jeux plus connus comme Tomb Raider ou Assassin’s Creed.