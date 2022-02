Concert de Stromae : les photos et les impressions de Tipik

Un show avec des robots et de la 3D



En plus de ces 15 écrans qui nous ont presque fait basculer dans la science-fiction, on a pu découvrir Stromae… en 3D !

Dès le début du concert, on a été accueilli par un court métrage d’animation réalisé par le studio belge Nwave Studio qui a rythmé tout le concert. Un studio belge qui n’a pas du tout à rougir face à ses voisins américains de Pixar ou Dreamworks tant le rendu était bluffant.



On a pu rencontrer l’avatar 3D que Stromae avait partagé sur ses réseaux. Un avatar qui, à la fin du concert, est réapparu, face à un clavier, pour jouer quelques notes qui sont devenues cultes dans le monde entier… celles d’Alors on danse !

Un titre qui clôture ce concert en beauté, 9.000 personnes qui dansaient, chantaient, bref… qui ont vécu un vrai beau moment d’échange avec un artiste qui a terminé le concert avec un sobre “Merci” avant que la salle soit à nouveau plongée dans le noir.



Mais quand y’en a plus… y’en a encore ! On attend impatiemment la sortie de “Multitude” le 4 mars pour découvrir l’intégralité de ce nouvel album.