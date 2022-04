Concert de Printemps au Palais royal : Quand Schubert rencontre le hip-hop !

Le Roi et la Reine ont voulu réunir pour ce concert deux genres artistiques : la musique classique et le hip-hop. Sur le célébrissime Quatuor de Schubert, "La jeune fille et la mort", les danseurs de la compagnie 2MAD se produisent dans des lieux exceptionnels : la salle du Trône et les serres de Laeken.

Pour assister à ce concert, le Roi et la Reine ont invité des personnes originaires de tout le pays qui se sont distinguées, au cours des deux années passées, par leur engagement indéfectible dans la lutte contre le Covid-19 : le personnel médical et de soins dans les hôpitaux, les maisons de repos et autres institutions, mais aussi des personnes actives dans le secteur public et l'enseignement, des bénévoles et des jeunes.

Le roi Philippe, la reine Mathilde et le prince Laurent seront au premier rang pour assister à ce concert annuel aux côtés de ceux qui ont lutté contre la crise sanitaire.