Concert de Pantera : un moment fort du Graspop 2023

Depuis l’annonce de cette tournée, le sujet a été sur toutes les lèvres : bonne ou mauvaise chose de remplacer les frères Abbott par Charlie Benante et Zakk Wylde ? Phil Anselmo et Rex Brown, membres du précédent line up, ont-ils fait le bon choix ?

Après ce concert belge, et de notre point de vue, c’était une très bonne chose ! Rappelons qu’il s’agit d’une tournée " hommage ", ou comme ils le précisent eux-mêmes : " For the Fans, For the brothers. For legacy ". L’idée n’est pas d’oublier, de faire table rase, de lancer un nouveau projet, mais bien de reproposer aux fans ces morceaux qui ont marqué l’histoire de Pantera, le tout dans un respect réel de l’original.

Certains se demandaient si cela ne s’approcherait pas d’un cover band, d’autres évoquaient le fait de ne pas pouvoir " être et avoir été ". Ce soir, nous avons eu la preuve inébranlable que lorsque des musiciens de talents rendent hommage avec humilité, se mettent au service de la musique écrite par d’autres, même quand on s’appelle Zakk Wylde, le résultat ne se fait pas attendre.

Le show est en place, la voix est forte et bien placée, la cohésion du groupe est touchante, Charlie Benante est une machine de guerre à la batterie et lui aussi, reste dans l’esprit de ce que faisait Vinnie Paul. Le concert était propre, efficace, et le public était fou, littéralement. Le public massé devant la scène était en transe, littéralement.

Nous avons eu droit à 1h15 de concert où se sont enchaînés des hits (mais pas que). La longueur du set ne leur a pas permis de jouer l’intégralité de " Cemetary Gates " (Phil Anselmo a tout de même chanté le premier couplet pour enchaîner, quasi en mash up, avec " Fucking Hostile " et c’est le break de " Domination " qui a remplacé la version intégrale (petite déception de ne pas l’avoir entendue de bout en bout tout de même !)).

Ce seront les seuls bémols de cette soirée, si ce n’est le regret que le groupe n’ait pas pu jouer un set plus long voire clôturer ce Graspop Metal Meeting.