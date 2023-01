Concert de Nouvel an de l'OPRL: Gagnez deux places pour Gershwin in Rythm

Gershwin incarne à lui seul l’esprit de Broadway et la magie du jazz symphonique.

Fils d’immigrés juifs, gamin des rues de Manhattan, ce self-made man fut à la fois un pianiste virtuose et un immense compositeur. Pour ce concert de Nouvel An, l’OPRL et le pianiste américain George Li se plongent dans ses rythmes électrisants et imaginent un best of orchestral qui réunit aussi bien la pétillante Rhapsody in Blue, les accents mi-jazzy mi populaires de Catfish Row, l’inventivité instrumentale d’Un Américain à Paris (et ses fameux klaxons de taxi), ou le déhanché des Variations sur " I Got Rhythm ".

Le 12 janvier à 20 heures, à la Salle Philarmonqiue de Liège.

