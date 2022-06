Concert de musique ancienne avec la Caravane musicale, gagnez deux places

La Caravane Musicale fait halte dans le magnifique jardin de La Clef du temps à On avec au programme :

" Chemins de traverse… Quand la musique ancienne fait l’école buissonnière "

Quand Julie Bailly (mezzo-soprano) et Muriel Bruno (soprano) se rencontrent, leur énergie commune fait mouche ! Passionnées par la musique vocale ancienne, elles se décident à créer leur projet autour de duos célèbres. Cette musique à la fois sensible, intuitive et touchante leur permet en effet de jouer tout en nuances avec la ressemblance parfois troublante de leurs timbres, leur sens du théâtre et leur énergie passionnée.

Leur idée est de proposer une version revisitée de ces chefs-d’œuvre afin de les faire découvrir au plus grand nombre, une réadaptation de cette musique à la portée de tous. Elles ont trouvé en l’accordéoniste Michel Lambert un partenaire insolite qui leur permet de casser les codes classiques et de proposer un univers riche en nuances et couleurs.

Ce nouveau trio vous propose un voyage sonore inattendu à travers les œuvres des 17e et 18e siècles, dans une relecture personnelle qui laissera place à l’improvisation et à la beauté pure des mélodies. Laissez-vous emmener sur les chemins de traverse…

Gagnez deux places, le 9 juillet à 18 heures à On.