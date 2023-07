Concert : de la musique sacrée aux héroïnes magiciennes, redécouvrez la musique de Charpentier et Lully aux Midi-Minimes

Le Festival des Midis-Minimes accueillait récemment deux concerts dédiés aux plus dignes représentants de la musique française du XVIIe siècle. De la musique sacrée aux héroïnes magiciennes, redécouvrez la musique de Charpentier et Lully ! Deux concerts à découvrir le jeudi 27 juillet à 20h sur Musiq3.

" Un feu qui couve sous la cendre, le calme avant la tempête, la tendre douceur, la tristesse et la plainte d’être délaissée ", tels sont les mots de la mezzo-soprano française Lucile Richardot pour décrire les états d’esprit contrastés des magiciennes baroques figurant à son récital donné au Festival des Midis-Minimes. Accompagnée de Jean-Luc Ho au clavecin, Lucile Richardot fait preuve d’une grande virtuosité et d’un sens dramatique hors du commun pour incarner successivement Médée, Armide et Circé, mises en musique par Marc-Antoine Charpentier, Jean-Baptiste Lully et François Colin de Blamont.

Au Festival des Midis-Minimes toujours, l’ensemble "Les Surprises" interprétait aussi une pièce représentative du Grand Siècle. Le chef de l’ensemble précise que les Méditations pour le Carême de Marc-Antoine Charpentier étaient destinées à être interprétées dans la période précédant Pâques, période durant laquelle les théâtres et opéras étaient fermés. "C’était à l’église que se rassemblaient les foules mondaines férues de concerts. Les compositeurs se surpassaient pour écrire une musique dramatique, quelquefois d’une richesse harmonique et d’une suavité qui choquaient les dévots les plus fervents !", précise Louis-Noël Bestion de Camboulas, directeur musical de l’ensemble. Inspirés des scènes de la Passion du Christ, ces dix brefs motets alternent réflexion introspective et moments d’une grande théâtralité.

Axelle Thiry présente ces deux concerts qui ont fait l’objet de captations par l’équipe de prise de son de Musiq3.