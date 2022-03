Concert de l’Orchestre philharmonique de Vienne au cœur de l’un des joyaux de Gaudi, la Sagrada Familia à Barcelone

Musiq3 et La Trois vous proposent un concert exceptionnel qui va vous emmener au cœur de la Sagrada Familia, le symbole de la ville de Barcelone et l’édifice le plus célèbre d’Antonio Gaudi, dont 7 de ses œuvres architecturales sont inscrites au Patrimoine mondial de l’Humanité de l’UNESCO. La Sagrada Familia est l’un de ces joyaux, dont la construction a commencé en 1882 et s’achèvera en 2032. Gaudi fait lui-même partie de son œuvre, puisqu’il est enterré au centre de la crypte.

C’est dans cette somptueuse basilique que l’Orchestre philharmonique de Vienne a donné un concert en septembre dernier, centré sur la musique du compositeur autrichien Anton Bruchner. L’Orchestre s’est en effet engagé dans un cycle autour de ses symphonies, qui sont jouées dans des lieux emblématiques.

La soirée à Barcelone est dirigée par le chef allemand Christian Thielemann, grand spécialiste de Bruckner. Nous entendrons la 4e Symphonie en mi bémol majeur dite "romantique", grâce à laquelle Bruckner a connu son premier triomphe viennois en 1881. Une œuvre fleuve et un véritable marathon pour le chef et les musiciens.

En introduction de ce concert, vous découvrirez "Elysium" en première mondiale, du jeune compositeur canadien Samy Moussa, qui a étudié à l’Université de Montréal et à la Hochschule für Musik de Munich.

Un concert à voir ce mardi 15 mars à 22h sur La Trois