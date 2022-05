Concert d’ouverture Festival Resonances, gagnez deux places

Le Festival Resonances est un festival international de musique de chambre qui a lieu chaque année en Belgique. Fondé en 2010, il rassemble une vingtaine de musiciens de haut niveau venus du monde entier au magnifique château de Halloy, près de Ciney.

Cette résidence au château débouche sur une série de concerts donnés le week-end, qui commencent le jeudi soir dans la grange située à côté du château.

Le concert d’ouverture du Festival Résonnances 2022 est consacré à des musiques festives écrites par Bach, Mozart et Brahms.

Les préludes et les fugues de Bach ont inspiré Mozart qui en a fait un bel arrangement pour trio à cordes. S’ensuit le premier trio à clavier de Brahms, peut-être l’un des plus beaux jamais écrits. Et une version spéciale de la Symphonie Concertante de Mozart réarrangée pour… sextuor à cordes.

Plus d'info About the Festival – Festival Resonances (festival-resonances.be)

Le 26 mai. Gagnez deux places.