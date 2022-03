Concert d’Orelsan à Bruxelles : les impressions de Tipik

Un choix de titre pas si basique

Orelsan, Skread, Ablaye et les musiciens nous ont offert un concert de deux heures où tous les enchaînements de morceaux étaient soignés, bien pensés et hyper efficaces.

Par contre, on sent qu’Orelsan est arrivé à un point de sa carrière où il a le luxe de choisir les titres qu’il joue sur scène, même si ce ne sont pas les plus populaires ou les plus adaptés à un live !

Il a interprété des titres moins populaires de son dernier album, comme Bebeboa par exemple, qui a été magnifié sur scène grâce à la prestation de ses musiciens qui ont fait groover tout le public.

D’ailleurs, la prestation de Phazz aux claviers, Manu à la batterie et Eddie à la guitare était tout simplement incroyable, ils ont donné une autre dimension à ces titres sur scène.

Ensuite, on est tous surpris d’entendre le titre Manifeste qui dure plus de sept minutes. Sept minutes pendant lesquelles le texte très juste d’Orelsan est accompagné d’un show de lumière qui colle parfaitement aux paroles. Dans la foulée, pas le temps de respirer ou presque, il enchaîne avec l’Odeur de l’essence qui dure plus de quatre minutes avec un débit de paroles super rapide.

Orelsan ne sourcille pas et nous livre une prestation aussi bonne que la sauce magic beau gosse !

On a aussi eu droit à un medley de ses anciens titres, avec une scénographie intimiste ou tous ses musiciens se rassemblent au-devant de la scène, autour de lui.

Soirée ratée, Bloqués, Rêves Bizarres, No Life, Courez courez, Jimmy Punchline, Changement, Bonne meuf, Christophe… C’est le moment où Orelsan et sa team ont régalé ceux qui les suivent depuis leurs débuts et ceux qui ont pris le train en marche !

Par contre, petit bémol, aucun guest n’a rejoint Orel sur scène, même si on y a tous cru lorsqu’il a joué La pluie ou encore Rêves Bizarres…

Une partie de jeu vidéo en plein concert ?

Orelsan nous a invité chez lui, on a passé une soirée avec ses potes !

Une preuve de plus qu’il se sentait à la maison, c’est qu’il a proposé une partie de jeu vidéo… en plein concert.

Il a d’abord demandé 'Qui a vu dans le documentaire quand on a joué à Street Fighter à mon premier concert à Boule Noir à Paris ?", tout le public répond "OUAAAAIS" en cœur… Ce qui lui a permis de nous dire que cette fois-ci, on allait jouer à Civilisation Fighter. Un jeu vidéo développé à l’occasion de la tournée dans lequel on peut incarner Orelsan, Raelsan, Skread ou encore Ablaye.

Aurélien sélectionne deux personnes dans le public au hasard, d’un côté Martin, de l’autre Alice, chacun représente une moitié du public et ils se lancent dans une partie de Civilisation Fighter, posés dans des fatboys installés pour l’occasion.

C’est Martin qui a remporté le match et qui a eu droit à la plus grosse standing ovation de tout le concert. C’est sûr et certain, Orelsan ne fait vraiment rien comme les autres et c’est très bien comme ça.