Concert d'Ana Carla Maza au Festival d'Huy, gagnez deux places

Ana Carla Maza chantera au Festival d'Huy: musiques et voix du monde.

Née à Cuba durant le succès de Buena Vista Social Club, Ana Carla Maza fait ses premiers pas sur scène à 10 ans. Accompagnée par son violoncelle avec lequel elle fait corps, sa voix suave et son répertoire alliant jazz, musique classique ou couleurs d’Amérique latine, Ana Carla Maza développe un lien unique avec son public pour un voyage rythmé ou Bossa Nova et Tango se côtoient et dessinent un monde de sensibilité et d’espoir.

Le 19 août à 20 heures. Plus d'info: 20h ANA CARLA MAZA – Festival d'Art (festivalarthuy.be)