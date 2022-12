Concert "Cinéma" le 21 décembre à 20h15 à Flagey : le pianiste Alexandre Tharaud et l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie se mobilisent pour Viva for Life

Plongez dans l'univers musical du septième art avec Alexandre Tharaud et l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Le pianiste français présentera son nouveau projet "Cinéma" le mercredi 21 décembre à 20h15 au Studio 4 de Flagey, au profit de Viva for Life. Les places sont en vente dès à présent.

Jeux interdits, La Liste de Schindler, L’Affaire Thomas Crown… le cinéma est à l’honneur dans le nouveau projet d’Alexandre Tharaud ! Grand amateur de cinéma, le pianiste français a choisi le monde si évocateur des musiques de films. Il rend hommage aux grands musiciens du 7e Art qui ont accompagné sa vie : Michel Legrand, John Williams, Philippe Sarde, Georges Delerue... toute l'émotion des plus belles musiques de films dans un double album exceptionnel.

Et c’est avec l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, sous la direction de son chef Vahan Mardirossian, qu’Alexandre Tharaud présentera un aperçu de ce programme, au profit de Viva For Life, le mercredi 21/12 au Studio 4 de Flagey.

Désireux de soutenir l’opération au maximum, l’ORCW donnera en plus des places pour deux de ses prochains concerts à une série d’associations soutenues par Viva For Life, pour que les enfants défavorisés puissent venir au concert et avoir aussi accès à la musique. Il s’agit du Carnaval des Animaux et de Pierre et le Loup, avec Smaïn, ainsi que du spectacle du quatuor de l’ORCW avec un clown !

Réservez vos places dès maintenant