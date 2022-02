Concert Bénabar au Cirque Royal le 8 mars

Deux albums la même année ! Si "On Lâche Pas L’Affaire" talonne d’aussi près "Indocile Heureux", sorti début 2021, c’est parce que le chanteur populaire de 52 ans a connu une montée de sève créative qui ne pouvait que le pousser à envisager un nouveau projet. Si l’exécution des douze titres a été d’une surprenante rapidité, c’est que les fondations étaient solides.

" Il y avait des chansons qui traînaient depuis un moment, des bouts de textes, on a beaucoup travaillé, j’ai pris un mois pour être sûr que j’avais de quoi faire un disque et une fois rassuré, ça a été vite. Comme je ne tournais pas et que j’étais hyperactif, ça s’est fait de façon détendue. Deux albums dans la même année ça ne s’est pas trop fait dans mon style de musique, c’est très urbain comme façon de bosser ! "

Ce disque, "curieusement collectif et personnel", marque un tournant pour son auteur, qui a collaboré en confiance avec une équipe soudée depuis le précédent opus, travaillant à la fois l’écriture, plus resserrée, et le chant, plus assuré.

"On Lâche Pas L’Affaire" vient remettre Bénabar au cœur de cette variété française haut de gamme qu’il incarne avec panache.

La tournée tant retardée sera dès lors l’occasion de défendre deux albums en même temps !

Après deux passages au Palais 12, Bénabar fait son grand retour sur la scène du Cirque Royal le 8 mars 2022.

Son dernier passage dans cette salle mythique (sold out, tout comme les précédents) date de 2013, et l’artiste est heureux de retrouver cette salle qu’il adore, et qui le lui rend bien.