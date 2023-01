Concert Ben (L'Oncle Soul) présente son nouvel album à la Madeleine le 12 février !

Connu du grand publique grâce à ses reprises audacieuses de "Seven Nation Army", "Crazy" et "I Kissed a Girl", Ben L'Oncle Soul sort un premier album (3 x platine) composé de ses propres chansons il y a dix ans déjà. Il révélait la soul attitude de ce chanteur hors normes sorti de nulle part – ou, plus précisément, des Beaux-Arts de Tours.

Depuis, sa voix en or a transporté des centaines de salles de concerts à travers le monde. Mais ne parlez plus d’Oncle Soul. Aujourd’hui, c’est Ben. Tout court. "Après avoir tissé une relation très forte avec mon public, j’ai pensé qu’on pouvait enfin se tutoyer, passer à quelque chose de plus direct", explique-t-il.

"Red Mango", le cinquième album de Ben, enregistré en Californie et paru en avril 2023, fait parler son amour des vibrations jamaïcaines pour revisiter des classiques ou des perles pop et soul, avec ses complices californiens des Monophonics. D’autre part, il combine sans efforts son amour pour la Motown évident, avec d'autres influences du R&B, du hip-hop, de la pop, de la soul et du jazz. Un peu de tout, mais le chanteur sait modeler tous les genres à sa guise sans aucun problème. Son son rétro combine le swag américain au flair français. Bref, un artiste pur-sang !