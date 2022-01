Concert à réécouter : l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège célèbre la nouvelle année avec Nikolaï Lugansky

Le troisième concerto pour piano de Rachmaninov, créée par le compositeur lui-même à New York en 1909, est certainement l’une des pièces les plus virtuoses et les plus périlleuses du répertoire pianistique. Un sommet du répertoire auquel s’attaquera le pianiste russe Nikolaï Lugansky, qui est considéré comme l’un des plus brillants pianistes de sa génération.

L’Orchestre Philharmonique Royal de Liège poursuivra le concert avec Une vie de héros de Richard Strauss, consécration du genre du poème symphonique. Dans cette œuvre, son huitième poème symphonique, composée de six parties, Richard Strauss, qui a alors 34 ans, se met en scène. Il nous dresse le portrait de ce héros qui n’est autre que lui-même. Les titres que portent les différentes parties ont été donnés a posteriori de la création de l’œuvre, et ne sont pas de l’auteur.

Fabrice Kada vous donne rendez-vous ce vendredi 14 janvier dès 20h sur Musiq3 pour vivre ce concert en direct de la Salle Philharmonique de Liège.