Concert à redécouvrir : Herbert von Karajan dirige la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak

Alors que Leonard Bernstein fait les gros titres de l’actualité grâce au biopic qui lui est consacré, Musiq3 et Auvio vous proposent un catalogue de vidéos gratuites entièrement dédié au Maestro ainsi qu’à un autre grand monstre de l’époque : Herbert von Karajan. Retrouvez ce dernier dirigeant le Wiener Philharmoniker dans le chef-d’œuvre de Dvorak, La symphonie du nouveau monde.

Invité par la mécène américaine progressiste Jeannette Thurber à devenir directeur du tout nouveau Conservatoire national de musique d’Amérique à New York en octobre 1892, Dvorak hésite d’abord à traverser l’océan pour accepter son offre. Attaché à son pays natal et fort de son succès grandissant sur le continent européen, la lutte financière qu’il mène pour subvenir aux besoins de sa famille de six enfants le pousse à accepter.

Son voyage deviendra le point de départ de l’une des œuvres symphoniques les plus appréciées au monde : la Symphonie n° 9 "Du nouveau monde", qui associe la musique folklorique slave traditionnelle aux nouveaux horizons musicaux américains qu’il a découverts.

Karajan et les Wiener Philharmoniker rendent hommage au magnifique chef-d’œuvre du compositeur tchèque avec cette interprétation captivante.