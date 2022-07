Concert à écouter : le trio argentin Aca Seca, l’un des projets les plus originaux du folklore actuel

Durant tout l’été, Hélène Van Loo vous propose le meilleur des concerts de musique du monde, dans son émission Murmures du monde. Pour cette première de la saison estivale, elle vous propose le concert du Aca Seca Trio, l’un des projets les plus originaux du folklore actuel.

Juan Quintero, Andrés Beeuwsaert et Mariano Cantero se sont rencontrés pendant leurs études à l’Université de La Plata, et dès le début, le groupe a captivé le public, devenant un groupe culte local. Peu de temps après avoir terminé leurs études universitaires, ils ont déménagé à Buenos Aires où non seulement le groupe a commencé une carrière fulgurante qui leur a valu une renommée nationale, mais leur carrière personnelle a également décollé.

Avec leurs trois voix et leurs instruments – guitare, piano et percussion – le Trio Aca Seca a trouvé le cœur de l’Amérique du Sud dans les sublimes possibilités de sa musique folklorique et populaire. Dans des chansons écrites par leur propre Juan Quintero et des compositeurs estimés d’Uruguay, du Brésil et de leur Argentine natale, les voix du trio se mélangent et glissent sur des rythmes latins pour créer une sonorité résolument moderne qui fait écho à l’esprit du riche héritage de leur continent.