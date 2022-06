Concert à écouter : le "Mad Lover" de Thomas Dunford et Théotime Langlois de Swarte envoûte le public

Les concerts du Festival Musiq3 sont à retrouver en réécoute sur Musiq3.be et sur Auvio. Retrouvez le concert envoûtant du violoniste Théotime Langlois de Swarte et du luthiste Thomas Dunford.

Très grande joie de retrouver ces talentueux musiciens habitués des scènes belges en duo, dans un répertoire intime et audacieux. Ce « Mad Lover », cet amant inconsolé dont Théotime Langlois de Swarte et Thomas Dunford nous content l’histoire, est la figure évoquée par tous les violonistes gravitant autour de Charles II, dans le sillage du prodigieux Nicola Matteis. Les tournures envoûtantes de ce discours amoureux, renouvelé par l’exubérance et la liberté de ces musiciens venus d’Italie, résonnent jusque dans la musique populaire d’aujourd’hui.

Envie de découvrir sur place l'ambiance du Festival, consulter le programme de ce week-end.