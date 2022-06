Concert à écouter : Concert d'ouverture du Festival Musiq3 2022 : Borderline

La 12e édition du Festival Musiq3 est lancé. Tout au long du week-end, les concerts du studio 1 et studio 4 sont diffusés en radio sur Musiq3 et seront ensuite disponible en réécoute sur Auvio. Replongez vous dans l'ambiance du concert d'ouverture.

Cette année encore, Shirly Laub emmène l’Orchestre du Festival, constitué des meilleurs éléments issus du Conservatoire de Bruxelles, pour un concert d’ouverture plein de découvertes et de regards vers d’autres horizons. C'est Alexandre Esperet, percussionniste et spécialiste du théâtre musical, qui aura le plaisir de les accompagner, en amont et sur scène, dans un répertoire où le mouvement est générateur de musique. Des invités d'exceptions viendront colorer la soirée en préambule à leurs prestations du week-end.

Copyright photo : Lara Herbinia