Concert à écouter : Apollo 5, la voix à l'état pur a fait vibrer le Festival Musiq3 Brabant wallon

Ne serait-il pas temps de rêver à nouveau ? L'ensemble britannique Apollo5 nous propose un voyage musical et vocal, de la Renaissance à notre époque, à écouter et réécouter quand vous le voulez, ci-dessus et sur Auvio.

Loué pour son engagement scénique, l'ensemble Apollo5 nous propose un programme allant d'arrangements de la Renaissance à la musique pop, en passant par le répertoire classique et la musique contemporaine. Il se produit régulièrement en Angleterre, notamment à Londres sur des scènes comme celles du Royal Albert Hall ou du Kings Place (London A Cappella Festival). Apollo5, c'est la voix à l'état pur, proche de la chanson populaire, avec un répertoire très varié composé tant de musique traditionnelle que de chansons populaires. Un concert pour tous les publics et un évènement à ne manquer sous aucun prétexte !