Concert à découvrir : quand l’ensorcelante kora des poètes-musiciens africains rencontre le répertoire baroque

Dans quel rêve fou pourrait-on entendre les sonorités ensorcelantes de l’instrument des poètes-musiciens d’Afrique de l’Ouest résonner avec le répertoire de l’Europe Baroque ? Remercions Céline Scheen d’être attentive à ses envies et animée par l’énergie des rencontres et des métissages.

La soprano belge nous invite à voyager dans le temps et l’espace, et crée de nouveaux ponts musicaux et amicaux avec le grand joueur de kora, Mamadou Dramé et le multi-instrumentiste, arrangeur et compositeur, Karim Baggili. Un pur délice sonore.

La kora, appelée la harpe africaine, est un instrument originaire de l’Afrique de l’ouest. Les cordes sont tendues sur un manche et une demi-calebasse, un fruit de la famille de cucurbitacées, qui est cultivé en Afrique, notamment au Mali. Et cette demi-calebasse est recouverte d’une peau de vache traitée. Le musicien en joue avec les doigts des deux côtés du chevalet.

Aux côtés du guitariste et oudiste Karim Baggili et de la soprano Céline Scheen, le koriste Mamadou Dramé nous ensorcelle à travers cette rencontre étonnante entre les sonorités d’Afrique de l’Ouest et le répertoire de l’Europe baroque.