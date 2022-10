Concert à découvrir : Le monde sonore envoûtant de la violoncelliste et compositrice Ayanna Witter-Johnson

La compositrice, chanteuse, auteur-compositeur et violoncelliste anglaise nous invite à entrer dans son monde sonore chatoyant. A la croisée des styles, Ayanna voyage dans la soul avec de sérieuses bases classiques et jazz, relevées de touches reggae, pop et folk. Chaque concert est une expérience unique qu’Ayanna offre en fonction du lieu et du public.

Si sa renommée n’a pas encore atteint notre pays, la violoncelliste, compositrice et chanteuse britannique Ayanna Witter-Johnson est une véritable star de la soul, pour qui les frontières entre la musique classique, le jazz, le reggae, la pop et le folk n’existent pas.

De formation classique, Ayanna Witter-Johnson n’hésite pas à mélanger les genres et les styles musicaux. Elle a joué et collaboré en tant que compositrice avec des nombreux orchestres et ensemble, tels que le London Symphony Orchestra, le Güerzenich Orchester, le Ligeti Quartet, le Kronos Quartet ou encore la Hip-Hop Shakespeare Company.

En octobre dernier, elle était en Belgique, dans le cadre du Festival Musiq3 brabant wallon. Une véritable découverte pour le public qui a été complètement hypnotisé par les multiples talents de la violoncelliste.