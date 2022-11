Concentrer son temps de travail sur 4 jours au lieu de 5, c’est possible à partir de ce lundi

Pour Michael Dufrasne, secrétaire régional bruxellois du syndicat CGSLB, l’important c’est d’assurer le libre choix du travailleur : "Les chiffres explosent dans les incapacités de travail et, dans ces incapacités de travail, une grande partie est liée à l’incapacité et au burn-out. Penser que faire travailler les gens plus longtemps aura des effets bénéfiques, peut-être pour certains. Mais il faudra être très très prudent puisqu’on concentre la charge de travail sur quatre au lieu de cinq jours. Il faut ajouter le temps du déplacement. Ça risque de faire des journées très longues. On prévoit ici une convention pour six mois. La possibilité de faire marche arrière, c’est important pour nous".