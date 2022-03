Concentration : pourquoi décroche-t-on si vite et comment y remédier ?

Depuis deux décennies, les nouvelles technologies ont complètement haché notre quotidien et les notifications virtuelles nous assaillent chaque jour de toutes parts. Notre capacité d’attention serait passée de 12 à 8 secondes en 15 ans. Soit une de moins que celle du poisson rouge, estimée à 9 secondes. Avec le retour en présentiel, bon nombre de travailleurs vont devoir retrouver une habitude de travail… et de nouvelles raisons de se déconcentrer. Quel est l’impact de ce trouble sur la vie au bureau et nos capacités de travail ?

On ne se rend pas compte à quel point on est déconcentré, souligne Jean-Olivier Collinet, de Jobyourself, qui parle carrément de malnutrition cérébrale. Et on est tellement déconcentré qu’on ne se rend pas compte de l’impact négatif que cela a sur la santé mentale, sur le désengagement au travail, jusqu’au burnout.

Le retour au travail est l'occasion de prendre de nouvelles et bonnes habitudes !