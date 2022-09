CONART, ou quand un cornet de frites se mue en œuvre d’art

" Je ne suis pas sûr que le but ce soit l’argent ", estime le sculpteur Jean-Henri Compère. " C’est surtout le principe qui est amusant. C’est vraiment pour faire découvrir aux gens la possibilité, avec le même matériau, de faire des œuvres différentes et c’est super chouette parce que on peut voir l’imagination de chacun et l’art de chacun. C’est une bonne façon de découvrir l’univers de l’art belge. "