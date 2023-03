Con ou fou, c’est rock’n’roll : Syd Barrett et Pink Floyd

Le monde est fou ! Tout ce qui a attrait à la folie a toujours intrigué, attiré, excité nos rockeurs non ? Il y a de quoi devenir dingue sur la terre, qu’on soit rockeur ou pas…

Si on parle de perdre pied avec la réalité, de folie, impossible de ne pas citer ce grand génie des années 60 qui a malheureusement rapidement sombré suite aux abus de LSD, le premier leader de Pink Floyd : Syd Barrett. Descente aux enfers oblige les autres membres de Pink Floyd à se séparer de celui qui a été au début le chanteur/guitariste et principal compositeur de la formation. Syd Barrett sort deux albums solos avec l’aide de David Gilmour et Roger Waters ''The Madcap Laughs'', il propose ''Dark Globe'' conscient de sa condition et de sa santé mentale. En 1973, Pink Floyd sort son plus célèbre album ''The Dark Side of the Moon'' chef-d’œuvre : le pouvoir, l’argent, la folie et le ''fantôme'' de Syd Barrett reste très présent, en conclusion de l’album, on retrouve le superbe ''Brain Damage'', composé par Roger Waters, référence au moment difficile ou le groupe a dû se séparer de Syd.