Con ou fou, c’est rock’n’roll : Rolling Stones, The Beatles, The Doobie Brothers et Led Zeppelin

Il y a plusieurs sortes de fou : Amoureux fou, coiffé comme un chien fou, fou furieux, Fou rire, fou du roi ou Fou à lier, ne fais pas l’innocent, Plus on est de fous plus on rit… Quelle bande de fou, entrons dans le vif du sujet !

''Fool To Cry'' balade des Rolling Stones sortie en 1976, ''fou de pleurer'' parce qu’il n’y a pas vraiment de raison, anecdote concernant une version live en Allemagne en 1976 où Keith Richards s’endort sur scène en pleine interprétation de ce titre. Les Beatles ''The Fool On The Hill'', Paul McCartney s’inspire d’un moment vécu avec son chien Marta, fin des années 60… ''What A Fool Believes'' classique des Doobie Brothers chanté par Michael McDonald, le fou est incarné par un homme qui refuse de voir que sa relation n’est pas durable. Des relations sentimentales dans ce classique de Led Zeppelin ''Fool in the Rain'' qui raconte les mésaventures d’un garçon à un rendez-vous galant…