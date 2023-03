Con ou fou, c’est rock’n’roll : Iggy Pop, Talk Talk, Supertramp et David Bowie

“Mieux vaut un ennemi sage qu’un ami stupide.” Voilà un adage que nous devrions suivre à la lettre non ? D’autant plus qu' ''On peut être intelligent toute sa vie et stupide un instant.'' Pour l’écrivain anglais Samuel Butler : “Il était né stupide et avait considérablement développé ses dons naturels. ” Et nos rockeurs, ils en pensent quoi de toute cette bêtise humaine ?

Bêtises, d’idioties ou encore de stupidité sur le très bien nommé ''The Idiot'' d’Iggy Pop en 1977, premier album solo produit par David Bowie. Les Dum Dum Boys, ses anciens camarades des Stooges qui étaient bien destroy. ''Dum Dum Girl'' chantée par le groupe Talk Talk en 1984, Mark Hollis, chanteur, multi-instrumentiste, et leader du groupe, assume et revendique qu’il s’agit clairement d’un titre anti-prostitution. Perdre pied, devenir fou, voilà les thèmes de l’album ''Crime of the Century'' de Supertramp en 1974, désillusions, sombrer de plus en plus bas, repli sur soi, de se déconnecter de la réalité, l’asile, '' Hide In Your Shell'' et ''Asylum''. La folie a préoccupé Bowie durant toute sa vie et sa carrière du côté de sa maman, plusieurs personnes souffraient de problèmes psychiatriques : Terry Burns, son demi-frère, diagnostiqué schizophrène, avait été un modèle, un mentor pour le jeune David qui lui consacre un titre ''All The Madmen''.