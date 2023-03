Con ou fou, c’est rock’n’roll : Deep Purple, Black Sabbath, Ozzy Osbourne et Queen

“Ce qui est surprenant avec les jeunes cons, c’est leur propension à devenir de vieux cons.” En voilà donc qui ont un sacré avenir devant eux ! Guy Bedos préférait dire “Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, il y a assez de cons qu’on prend pour des gens.”

Sur l’album ''Fireball'' en 1971, Deep Purple nous propose ''Fools'', titre particulièrement long (plus de 8 minutes) ''rock progressif'' au titre plutôt énigmatique '' Please lead the way so the unborn can plays on some greener hill'' (S’il vous plaît, montrons la voie pour que l’enfant à naître puisse jouer sur une colline plus verte), les fous c’est nous qui sommes en train de détruire la planète au lieu de la rendre agréable pour les générations à venir. 1975, le groupe britannique Black Sabbath, l’un des groupes fondateurs du hard rock, une route du succès semée d’embûches, seul le guitariste Tony Iommi garde les pieds sur terre, le titre ''Am I Going Insane'' parle de célébrité, la drogue et le chanteur Ozzy Osbourne, se demande s’il n’est pas en train de devenir fou. La folie est encore au centre d’un titre solo d’Ozzy Osbourne, en 2022 avec ''Patient Number 9'' au personnage détenu dans un hôpital psychiatrique contre sa volonté. Ecrit et enregistré par Freddie Mercury à la fin de sa vie, ''I’m Going Slightly Mad'' de Queen a une signification particulière, il se sent lentement devenir fou, démence due à cette fin de vie imminente et les angoisses du chanteur alors atteint du SIDA ?