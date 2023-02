Con ou fou, c’est rock’n’roll : Alice Cooper, Frank Sinatra, Nancy, Robbie Williams, Nicole Kidman, Michael Bubble, Reese Witherspoon et Garbage

Cette semaine, vaste sujet dans rock’n’roll attitude : la stupidité, la connerie, la bêtise, la folie ! On est tous le con d’un autre finalement, le con est nécessaire au bon fonctionnement de la planète non ? En tout cas quand il est mis en scène dans le dîner de con et moi je me marre !

Début des années 90, Alice Cooper sort son 12e album : ''Hey Stoopid'', il a connu de grands problèmes de dépendances et prévient des dangers de la drogue et l’alcool, la dépression et le suicide chez les ados et jeunes adultes, ne pas être stupides, ne pas mettre leur vie en danger. Duo mythique sur ''Somethin’Stupid’de 1967 : Nancy Sinatra et son père, Frank Sinatra sur cette chose stupide à éviter de dire est ''je t’aime'' si la relation ne va que dans un sens. Repris en 2001 par l’étonnant duo Robbie Williams et l’actrice Nicole Kidman. 12 ans plus tard, c’est le crooner canadien Michael Bubble en compagnie de l’actrice américaine Reese Witherspoon qui vient d’incarner June Carter dans le biopic consacré à Johnny Cash ''Walk The Line''. Shirley Manson, de Garbage, chante ''Stupid Girl'' en 1995 et fait référence à des millions de filles et de garçons que l’on connaît tous.