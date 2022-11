Comptez environ deux euros de plus pour votre sapin de Noël cette année

Les plus impatients d'entre vous l'ont déjà installé dans leur salon. La saison des sapins de Noël vient de commencer. Les pépiniéristes ont rempli leurs stocks. Mais à quel prix vendent-ils leurs sapins ?

Selon notre coup de sonde, à un prix légèrement plus élevé que l'année précédente, sans que l'augmentation soit effrayante.

C'est vraiment une légère augmentation, mais ça ne se ressent pas

Un sapin pour Noël, oui, mais pour combien d'euros? Séverine Nizet nous montre son stock et ses prix à Herstal: "Pour un Nordmann d'1m-1m25, c'est 14 euros 50. C'est plus pour les appartements. Pour un d'1m25-1m50, c'est 19 euros 50. C'est plus pour les particuliers et les petites maisons. Pour un sapin d'1m50-1m75, c'est 32 euros 50" explique-t-elle.

L'arbre le plus cher, entre 3 et 4 mètres, est à 125 euros. Alors, les sapins sont-ils plus chers que l'année dernière? "Non" répond la commerçante. "C'est vraiment une légère augmentation, mais ça ne se ressent pas. Deux pourcents, même pas."

Environ deux euros de plus

A Stembert, Véronique Fayen nous dit la même chose: elle constate une légère augmentation, qu'elle explique: "Le carburant pour aller les chercher a augmenté, et ça se répercute sur le prix du sapin. Et à la production, il y a une légère augmentation du prix des plants, donc il faut bien qu'on répercute ça sur le prix de vente. Il y a une augmentation d'environ deux euros sur un sapin."

Pas de quoi dissuader leurs clients, estiment ces deux commerçantes. La vente commence. Ce sont d'abord les entreprises qui veulent se donner un air de Noël. Les particuliers, pour le plus grand nombre, viendront après la Saint-Nicolas.