Compteurs communicants : la solution aux acomptes incertains ?

Vous êtes décidé pour une facturation mensuelle exacte ? En Régions wallonne et bruxelloise, c’est tout à fait possible … Mais pourtant c'est impossible! Pourquoi ? Tout simplement parce que trop peu de ces compteurs sont installés ! En Flandre, pas de problème. Il y a déjà plus de 2 millions de compteurs communicants chez les particuliers. La facturation exacte est donc possible sur demande du client. Mais en Régions bruxelloise et wallonne, seulement 170.000 compteurs communicants gaz et électricité sont installés. Vous pouvez faire la demande d'installation, mais la facturation mensuelle exacte ne suivra pas. "Ca veut dire ", précise Stéphane Bocqué, " que la base installée n’est pas vraiment suffisante pour justifier le déploiement d’un service de facturation à l’échelle industrielle auprès des fournisseurs et c’est la liberté commerciale des fournisseurs d’offrir cette possibilité ou non. Dans la pratique cela ne se fait quasiment pas, étant donné le très faible niveau de déploiement en Wallonie et à Bruxelles et même inexistant à Bruxelles en ce qui concerne les compteurs digitaux gaz ".