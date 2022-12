Comptes d’épargne : vers une hausse des taux d’intérêt ?

C’est peut-être un tournant pour l’épargne des Belges : Keytrade Bank a annoncé sa décision d’augmenter sensiblement la rémunération de ses comptes d’épargne à partir du 1er décembre. Manifestement, le marché de l’épargne commence à bouger. C’est un premier mouvement significatif puisqu’en additionnant le taux de base et la prime de fidélité, Keytrade va porter la rémunération d’un de ses comptes d’épargne à 1%, ce qui n’était plus arrivé depuis 2015. Pour son patron Thierry Ternier, cette décision s’explique d’abord par le contexte économique et les décisions de la Banque centrale européenne (BCE) : "Il y a une très forte hausse de l’inflation et une réaction de la BCE, avec des violentes hausses également taux appliqués par la banque centrale. Chez Keytrade on trouvait qu’il était temps maintenant également d’adapter les taux appliqués aux comptes d’épargne de nos clients".

Keytrade Bank ne fait pas partie des plus grandes banques du pays, c’est un fait, mais ce n’est pas non plus une petite banque. Sa décision sur les taux de l’épargne est évidemment analysée par les principales banques du pays : BNP Paribas Fortis, KBC, ING et Belfius. A ce stade, aucune des quatre grandes n’a pris la décision d’augmenter la rémunération des comptes d’épargne. Mais elles disent suivre de près l’évolution des taux d’intérêt et bien sûr le contexte concurrentiel.